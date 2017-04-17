دراسة مثيرة للاهتمام عن مشروب "الجن"... يُساعد على خسارة الوزن!

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كشفت دراسة جديدة أنّ مشروب "الجن" الكحولي يُسرّع عملية الأيض ما يُساهم في خسارة الوزن.وتقف جامعة "Sigulda" في لاتفيا وراء هذه الدراسة المثيرة للاهتمام والتي نُشرت في مجلّة Food & Nature. وتُقيّم الدراسة كيفيّة تأثير المشروب الكحولي على السعرات الحراريّة لدى فئران المختبر.وتبيّن أنّ مشروب "الجن" يُحفّز هرمونات تُحسّن قدرة الجسم على حرق السعرات الحراريّة لساعةٍ كاملةٍ بعد احتساء المشروب.وأظهرت التجارب أنّ الفئران التي أعطيت جرعات دائمة من "الجن" ازدادت عندها حركة الأيض بنسبة 17 بالمئة وذلك وفق موقع "ياهو".وقال قائد الدراسة البروفيسور Thisa Lye "نتج عن استهلاك الجن ارتفاع معدّل الأيض بشكلٍ ملحوظ الأمر الذي يشير إلى أنّ المشروب قد يحمل تأثيرات إيجابية على الجسم لناحية التنحيف".