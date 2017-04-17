رياضة
17 نيسان 2017
17/04/2017 13:59:51
ليون بمواجهة الشغب الجماهيري للمرّة الثانية
ماذا حصل بين الفريق والجمهور؟
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LBCI News Lebanon
ماذا يحصل بين فريق ليون الفرنسي لكرة القدم والجماهير؟
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