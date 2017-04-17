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17 نيسان 2017
17/04/2017 14:51:34
فريق الهومنتمن يتقدم ١-٠ في ربع نهائي XXL ENERGY بطولة لبنان لكرة السلة بعد فوزه على الشانفيل بنتيجة 84-59
فريق الهومنتمن يتقدم ١-٠ في ربع نهائي XXL ENERGY بطولة لبنان لكرة السلة بعد فوزه على الشانفيل بنتيجة 84-59
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LBCI News Lebanon
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