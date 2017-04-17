قائد القوة المشتركة ينفي الأخبار التي تتحدث عن استنفار في مخيم عين الحلوة

دعا السعد الى توخي الحذر وعدم تصديق الإشاعات المبرمجة والمنظمة

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LBCI News Lebanon

أكد قائد القوة المشتركة العقيد بسام السعد أن لا صحة للأخبار التي تناقلتها بعض وسائل التواصل الإجتماعي مفادها أن لقاءا قد جرى بين قيادة القوة المشتركة وممثلين عن عصابة بلال بدر.

وأكد السعد أن بلال بدر ومجموعاته المتوارية عن الأنظار لا زالت مطلوبة للقوة المشتركة، مشددا على أن لا لقاء معها أو مع من يمثلها، لافتا الى ان القوة المشتركة ملتزمة بقرار القيادة السياسية للفصائل والقوى الوطنية والإسلامية المتعلق بهذا الشأن.

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وحول ما يشاع من استقدام عناصر تابعة لحركة "فتح" من خارج مخيم عين الحلوة، وعن وجود حالة استنفار في صفوف قوات الأمن الوطني في المخيم، أكد السعد أن لا صحة على الإطلاق لهذه الأخبار التي تهدف إلى إشاعة جو من الفوضى والخوف في صفوف المدنيين من سكان حي الطيرة وسكان المخيم.

ودعا السعد الى توخي الحذر وعدم تصديق الإشاعات المبرمجة والمنظمة.