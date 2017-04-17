قائد القوة المشتركة ينفي الأخبار التي تتحدث عن استنفار في مخيم عين الحلوة

أكد قائد القوة المشتركة العقيد بسام السعد أن لا صحة للأخبار التي تناقلتها بعض وسائل التواصل الإجتماعي مفادها أن لقاءا قد جرى بين قيادة القوة المشتركة وممثلين عن عصابة بلال بدر.
وأكد السعد أن بلال بدر ومجموعاته المتوارية عن الأنظار لا زالت مطلوبة للقوة المشتركة، مشددا على أن لا لقاء معها أو مع من يمثلها، لافتا الى ان القوة المشتركة ملتزمة بقرار القيادة السياسية للفصائل والقوى الوطنية والإسلامية المتعلق بهذا الشأن.
وحول ما يشاع من استقدام عناصر تابعة لحركة "فتح" من خارج مخيم عين الحلوة، وعن وجود حالة استنفار في صفوف قوات الأمن الوطني في المخيم، أكد السعد أن لا صحة على الإطلاق لهذه الأخبار التي تهدف إلى إشاعة جو من الفوضى والخوف في صفوف المدنيين من سكان حي الطيرة وسكان المخيم.
ودعا السعد الى توخي الحذر وعدم تصديق الإشاعات المبرمجة والمنظمة.