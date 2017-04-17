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17 نيسان 2017
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فريق المتحد يتقدم ١-٠ في ربع نهائي XXL ENERGY بطولة لبنان لكرة السلة بعد فوزه على اللويزة بنتيجة 70-60

فريق المتحد يتقدم ١-٠ في ربع نهائي XXL ENERGY بطولة لبنان لكرة السلة بعد فوزه على اللويزة بنتيجة 70-60 Lebanon, news ,lbci ,أخبار يتقدم,المتحد,فريق,
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فريق المتحد يتقدم ١-٠ في ربع نهائي XXL ENERGY بطولة لبنان لكرة السلة بعد فوزه على اللويزة بنتيجة 70-60
 
 
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