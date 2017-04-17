أخبار دولية
17 نيسان 2017
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تركيا تمدد حال الطوارئ 3 أشهر

مجلس الأمن القومي التركي يوصي بتمديد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر Lebanon, news ,lbci ,أخبار انقرة,تركيا,مجلس الأمن القومي التركي يوصي بتمديد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر
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تركيا تمدد حال الطوارئ 3 أشهر
اعلن نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش إن تركيا مددت حال الطوارئ ثلاثة أشهر بدءا من يوم الأربعاء، وهو التمديد الثالث عقب محاولة انقلاب عسكري في تموز الماضي.
 
وبحسب قورتولموش جاء قرار التمديد بعدما أوصى مجلس الأمن القومي به.
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