تركيا تمدد حال الطوارئ 3 أشهر

مجلس الأمن القومي التركي يوصي بتمديد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر

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LBCI News Lebanon

اعلن نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش إن تركيا مددت حال الطوارئ ثلاثة أشهر بدءا من يوم الأربعاء، وهو التمديد الثالث عقب محاولة انقلاب عسكري في تموز الماضي.

وبحسب قورتولموش جاء قرار التمديد بعدما أوصى مجلس الأمن القومي به.