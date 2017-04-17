إردوغان للمراقبين الاوروبيين: "اعرفوا حدودكم"

رسالة مباشرة من إردوغان الى اوروبا...

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LBCI News Lebanon

حض الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ممثلي منظمة الامن والتعاون في اوروبا ومجلس اوروبا الذين قاموا بمراقبة الاستفتاء الدستوري على "ان يعرفوا حدودهم"، وذلك بعد نشرهم تقريرا اوليا تضمن انتقادات لمجريات الاستفتاء والحملة التي سبقته.

واعلن الرئيس التركي في كلمة أمام القصر الرئاسي في أنقرة أن تركيا قد تجري استفتاء على طلب عضويتها في الاتحاد الاوروبي بعدما صوت الاتراك لصالح توسيع سلطاته الرئاسية في استفتاء جرى الاحد.

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وقال اردوغان في إشارة إلى طلب عضوية بلاده في الاتحاد "طوال 54 عاما، ما الذي جعلونا نفعله على باب الاتحاد الاوروبي؟ الانتظار!"، منتقدا تهديدات قادة الاتحاد الاوروبي بتجميد مفاوضات العضوية مضيفا "سنجلس ونتحدث، ويمكن أن نجري استفتاء بهذا الشأن (العضوية) كذلك".

وتدهورت العلاقات بين انقرة والاتحاد الاوروبي في الاشهر الاخيرة، واتهم الرئيس التركي بعض القادة الاوروبيين بـ"ممارسات نازية" بعد الغاء تجمعات مؤيدة له وخصوصا في المانيا وهولندا.

ومفاوضات انضمام انقرة الى الكتلة الاوروبية معطلة منذ اعوام عدة.