أخبار دولية
17 نيسان 2017
Back

ما بعد الاستفتاء في تركيا ليس كما قبله...

ترامب يهنئ اردوغان Lebanon, news ,lbci ,أخبار تركيا, اميركا, اردوغان,دونالد ترامب,ترامب يهنئ اردوغان
episodes
اتصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب هاتفيا بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان لتهنئته غداة فوزه في الاستفتاء الذي يوسع صلاحياته
الإعلان

وأشار البيت الأبيض في بيان الى أن ترامب وجه أيضا الشكر لإردوغان على دعمه للضربة الصاروخية الأميركية على سوريا.

 واتفق ترامب وإردوغان أيضا على أهمية محاسبة الرئيس السوري بشار الاسد على الهجوم الكيميائي، كما ناقشا الحملة ضد تنظيم  داعش.


 

العاهل الاردني يهنىء اردوغان بـ"نجاح" الاستفتاء

هنأ العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في برقية، الرئيس اردوغان بـ"نجاح" الاستفتاء على التعديلات الدستورية .

وتمنى الملك عبد الله الثاني لأردوغان "موفور الصحة والعافية، وللشعب التركي تحقيق المزيد من التقدم والازدهار".

إقرأ أيضاً