ما بعد الاستفتاء في تركيا ليس كما قبله...

اتصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب هاتفيا بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان لتهنئته غداة فوزه في الاستفتاء الذي يوسع صلاحياته

وأشار البيت الأبيض في بيان الى أن ترامب وجه أيضا الشكر لإردوغان على دعمه للضربة الصاروخية الأميركية على سوريا.

واتفق ترامب وإردوغان أيضا على أهمية محاسبة الرئيس السوري بشار الاسد على الهجوم الكيميائي، كما ناقشا الحملة ضد تنظيم داعش.