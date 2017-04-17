ما بعد الاستفتاء في تركيا ليس كما قبله...

اتصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب هاتفيا بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان لتهنئته غداة فوزه في الاستفتاء الذي يوسع صلاحياته
وأشار البيت الأبيض في بيان الى أن ترامب وجه أيضا الشكر لإردوغان على دعمه للضربة الصاروخية الأميركية على سوريا.
واتفق ترامب وإردوغان أيضا على أهمية محاسبة الرئيس السوري بشار الاسد على الهجوم الكيميائي، كما ناقشا الحملة ضد تنظيم داعش.
العاهل الاردني يهنىء اردوغان بـ"نجاح" الاستفتاء
هنأ العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في برقية، الرئيس اردوغان بـ"نجاح" الاستفتاء على التعديلات الدستورية .
وتمنى الملك عبد الله الثاني لأردوغان "موفور الصحة والعافية، وللشعب التركي تحقيق المزيد من التقدم والازدهار".