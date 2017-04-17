صحف اليوم
17 نيسان 2017
17/04/2017 16:47:25
مصادر لـ"الأنباء": لا اتفاق على القانون التأهيلي
هل يتخذ رئيس الجمهورية خطوة دستورية جديدة؟
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LBCI News Lebanon
اشارت مصادر "
الأنباء
" الى ان مجرد الحديث عن خطوة دستورية قد يستخدمها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، يعني انه لا اتفاق في الأفق على مشروع القانون التأهيلي المطروح والذي يصر البعض على انه سقط.
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