مصادر لـ"الأنباء": لا اتفاق على القانون التأهيلي

اشارت مصادر "" الى ان مجرد الحديث عن خطوة دستورية قد يستخدمها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، يعني انه لا اتفاق في الأفق على مشروع القانون التأهيلي المطروح والذي يصر البعض على انه سقط.