صحف اليوم
17 نيسان 2017
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مصادر لـ"الأنباء": لا اتفاق على القانون التأهيلي

هل يتخذ رئيس الجمهورية خطوة دستورية جديدة؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار مجلس النواب, قانون الانتخاب,لبنان,هل يتخذ رئيس الجمهورية خطوة دستورية جديدة؟
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مصادر لـ&quot;الأنباء&quot;: لا اتفاق على القانون التأهيلي
اشارت مصادر "الأنباء" الى ان مجرد الحديث عن خطوة دستورية قد يستخدمها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، يعني انه لا اتفاق في الأفق على مشروع القانون التأهيلي المطروح والذي يصر البعض على انه سقط.
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