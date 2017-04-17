"لوحة" معقدة لمسار قانون الإنتخاب

في حين تتّجه الأنظار إلى جلسةٍ يمكن أن تعقدها الحكومة في اليومين المقبلين لمناقشة قانون الانتخاب انطلاقاً من صيغة وزير الخارجية جبران باسيل، فإن أوساطاً سياسية رسمتْ عبر "الراي
" لوحة معقدة لمسار قانون الانتخاب بعدما حملتْ "المواجهة التي أُرجئت" الاسبوع الماضي خلاصتيْن: الاولى تثبيت الثنائي المسيحي أن التمديد لن يحصل بلا قانون، وان "بروفة الغضْبة" عشية جلسة 13 ابريل كافية لفرْملة اي اندفاعة في هذا الاتجاه.
والثانية تأكيد الثنائي الشيعي، المتمسك بالنسبية الكاملة، ان الفراغ ممنوع وان التمديد أرجئ وسيحصل في 15 أيار سواء بقانون جديد إذا جرى الاتفاق عليه أو من دونه.