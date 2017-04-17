"لوحة" معقدة لمسار قانون الإنتخاب

في حين تتّجه الأنظار إلى جلسةٍ يمكن أن تعقدها الحكومة في اليومين المقبلين لمناقشة قانون الانتخاب انطلاقاً من صيغة وزير الخارجية جبران باسيل، فإن أوساطاً سياسية رسمتْ عبر "" لوحة معقدة لمسار قانون الانتخاب بعدما حملتْ "المواجهة التي أُرجئت" الاسبوع الماضي خلاصتيْن: الاولى تثبيت الثنائي المسيحي أن التمديد لن يحصل بلا قانون، وان "بروفة الغضْبة" عشية جلسة 13 ابريل كافية لفرْملة اي اندفاعة في هذا الاتجاه.