صحف اليوم 17 نيسان 2017 17/04/2017 23:00:01 التأهيلي يتقدم باتجاه اقرار قانون للانتخابات!!

الاتفاق أفضى الى الاقتراح الذي ينص على إجراء الانتخابات على مرحلتين

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LBCI News Lebanon

أكدت مصادر متابعة ان الممكن حاليا هو الاتفاق على المشروع التأهيلي او الذهاب الى لااتفاق، وبالتالي الفراغ او التمديد للمجلس الحالي. لنهار" ان تطورات الاوضاع في الايام المقبلة الفاصلة ستكشف النيات الحقيقية لكل الاطراف. ورات في حديث الى "ا" ان تطورات الاوضاع في الايام المقبلة الفاصلة ستكشف النيات الحقيقية لكل الاطراف. الإعلان

