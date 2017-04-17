صحف اليوم
17 نيسان 2017
17/04/2017 23:00:01
التأهيلي يتقدم باتجاه اقرار قانون للانتخابات!!
الاتفاق أفضى الى الاقتراح الذي ينص على إجراء الانتخابات على مرحلتين
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LBCI News Lebanon
أكدت مصادر متابعة ان الممكن حاليا هو الاتفاق على المشروع التأهيلي او الذهاب الى لااتفاق، وبالتالي الفراغ او التمديد للمجلس الحالي.
ورات في حديث الى "ا
لنهار
" ان تطورات الاوضاع في الايام المقبلة الفاصلة ستكشف النيات الحقيقية لكل الاطراف.
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