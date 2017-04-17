صحف اليوم
17 نيسان 2017
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التأهيلي يتقدم باتجاه اقرار قانون للانتخابات!!

الاتفاق أفضى الى الاقتراح الذي ينص على إجراء الانتخابات على مرحلتين Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,قانون,الاتفاق أفضى الى الاقتراح الذي ينص على إجراء الانتخابات على مرحلتين
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التأهيلي يتقدم باتجاه اقرار قانون للانتخابات!!
أكدت مصادر متابعة ان الممكن حاليا هو الاتفاق على المشروع التأهيلي او الذهاب الى لااتفاق، وبالتالي الفراغ او التمديد للمجلس الحالي. 
ورات في حديث الى "النهار" ان تطورات الاوضاع في الايام المقبلة الفاصلة ستكشف النيات الحقيقية لكل الاطراف.
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