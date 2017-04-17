أخبار دولية
17 نيسان 2017
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خمسة قتلى في تحطم طائرة في البرتغال

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خمسة قتلى في تحطم طائرة في البرتغال

تحطمت طائرة ركاب الاثنين فوق مخزن تابع لسوبر ماركت قرب مطار في منطقة لشبونة، ما أسفر عن مقتل ركابها الاربعة، وهم سويسري وثلاثة فرنسيين، فضلا عن برتغالي كان موجودا في مكان الحادث، وفق ما أعلنت خدمات الطوارئ.

 ووقع الحادث الذي أسفر أيضا عن ثلاثة إصابات طفيفة، خلال منتصف النهار، بعيد اقلاع الطائرة من مطار تيريس متوجهة الى مرسيليا في جنوب فرنسا.

  والطائرة المسجلة في سويسرا وتعمل بمحركين وطولها عشرة امتار، وهي من طراز بي ايه -31، تحطمت على بعد اقل من كيلومتر واحد من مطار تيريس على شاحنة كانت متوقفة في مستودع سوبر ماركت.

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