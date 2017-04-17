ترامب: على زعيم كوريا الشمالية أن "يحسن سلوكه"

كوريا الشمالية قد تكون اختبرت نوعا جديدا من الصواريخ

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LBCI News Lebanon

وجّه الرئيس الاميركي دونالد ترامب رسالة شديدة اللهجة إلى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-اون، مؤكدا ان عليه أن "يحسّن سلوكه". وجاء تصريح ترامب لمراسل شبكة "سي ان ان" بعد مشاركته في احتفالات عيد الفصح برفقة زوجته ميلانيا. ويأتي هذا التحذير بعد يومين من التوتر احيت خلالهما كوريا الشمالية ذكرى ميلاد مؤسس النظام الشيوعي كيم إيل-سونغ بعرض عسكري هائل يظهر قدراتها الصاروخية. الإعلان

في وقت، أكد مايك بنس نائب الرئيس الأميركي ان كل الخيارات مطروحة على الطاولة في ما يتعلق بالتعامل مع كوريا الشمالية لكنه أشار الى أن ترامب عاقد العزم على العمل مع اليابان والصين وكوريا الجنوبية للتوصل إلى حل سلمي. وقد تكون بيونغ يانغ اختبرت الأحد بدون نجاح نوعاً جديداً من الصواريخ، بحسب ما كشف خبير في موقع "38 نورث" الإلكتروني المتخصص في الأبحاث حول كوريا الشمالية. ورأى الخبير في التسلّح بموقع "38 نورث" التابع للمعهد الأميركي-الكوري، إنّ فشل عملية الاطلاق يظهر أنّ الأمر يتعلق بنظام جديد. ولم يحدّد البنتاغون بعد نوع الصاروخ الكوري الشمالي الذي انفجر "على الفور تقريباً" بعد إطلاقه قرب منطقة سينبو في الجانب الشرقي من البلاد. واكتفى البيت الأبيض بالإشارة إلى أنّ الأمر يتعلّق بصاروخ متوسط المدى.

وزير خارجية الصين: الدبلوماسية الوسيلة الوحيدة لإنهاء التوتر مع كوريا الشمالية

وفي المواقف، رأى وزير الخارجية الصيني وانغ يي إنه يجب استخدام الوسائل الدبلوماسية لإنهاء التوتر في شبه الجزيرة الكورية.وحض وانغ في مؤتمر صحفي في بكين جميع الأطراف على التوصل إلى حل سلمي. من جهتها، دعت اليابان إلى حل "سلمي" لأزمة كوريا الشمالية.

نائب الرئيس الأميركي :اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية تحتاج لمراجعة

من جهة أخرى، أبلغ نائب الرئيس الأميركي مايك بنس قادة الأعمال في سول بأن إدارة ترامب ستراجع اتفاقية التجارة الحرة المبرمة منذ خمس سنوات بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لتجري إصلاحات عليها.

ولفت بنس إلى ان العجز التجاري الأميركي زاد إلى أكثر من الضعف خلال السنوات الخمس منذ بدء تطبيق اتفاق التجارة الحرة بين البلدين.

وأوضح أن هناك الكثير جدا من العراقيل أمام المؤسسات الأميركية في كوريا الجنوبية.