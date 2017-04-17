هل يلغي ترامب اتفاق باريس للمناخ؟

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أعلن مسؤول بالبيت الأبيض ان مستشاري الرئيس دونالد ترامب سيجتمعون اليوم لبحث ما إذا كانوا سيوصونه بأن يعلن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ.ويهدف الاتفاق الذي وافقت عليه قرابة 200 دولة في باريس في عام 2015 إلى الحد من سخونة كوكب الأرض وذلك من خلال إجراءات منها خفض ثاني أكسيد الكربون والانبعاثات الأخرى الناجمة عن حرق الوقود الأحفوري. وبموجب الاتفاق تعهدت الولايات المتحدة بخفض انبعاثاتها بنحو 26 و28 في المئة من مستويات 2005 بحلول عام 2025.واكد ترامب إن الولايات المتحدة يجب أن "تلغي" الاتفاق لكنه يلتزم إلى حد كبير بالهدوء بشأن القضية منذ انتخابه في تشرين الثاني.