طقس لبنان يشهد بعض التقلبات

يستمر الاستقرار الجوي اليوم، على ان يخرقه في الايام المقبلة بعض التقلبات الجوية الضعيفة في الداخل اللبناني.
وترتفع الحرارة بشكل ملحوظ أواخر الاسبوع لتصبح فوق معدلاتها الموسمية.
الثلاثاء 18نيسان:
طقس غائم جزئيا بسحب متوسطة مع استقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين 14 و23 درجة، واحتمال خفيف لبعض المتساقطات في المناطق الداخلية بعد الظهر.
الأربعاء 19 نيسان:
طقس مستقر ربيعي ومشمس مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين 14 و 24 درجة.
الخميس20 نيسان:
طقس مستقر ربيعي ومشمس مع استقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين 14 و 24 درجة.
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