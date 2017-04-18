شكوك بشأن 2.5 مليون صوت في الاستفتاء التركي

أعلنت أليف كورون أحد أعضاء بعثة المراقبة التابعة لمجلس أوروبا لراديو هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية ان المخالفات التي حصلت خلال الاستفتاء التركي كان بامكانها تغيير نتيجة الاستفتاء الذي انتهى بفوز بفارق ضئيل لصالح تأييد التعديلات الدستورية التي تمنح سلطات أوسع لرئيس الجمهورية.

وكشفت كورون وهي عضو أيضا في البرلمان النمساوي ان "ثمة شكوك بأن يكون هناك تلاعب فيما يصل إلى 2.5 مليون صوت."

ولفتت الى "أن القانون يسمح فقط باحتساب مظاريف بطاقات الاقتراع الرسمية، ولكن أعلى سلطة انتخابية في البلاد قررت، وهو ما يعد مخالفا للقانون، السماح بالمظاريف التي لا تحمل الختم الرسمي."

كما أعلنت نقابة المحامين ان القرار الذي اتخذته لجنة الانتخابات العليا في آخر لحظة بالسماح باحتساب المظاريف غير المختومة ينتهك بوضوح القانون، وحال دون وجود سجلات سليمة وربما يكون أثر على النتيجة.