بالفيديو: باسم ياخور يردّ على من اتّهمه بالسخرية من أهالي حلب في "لهون وبس"

باسم ياخور أوضح وجهة نظره في مقطع فيديو

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LBCI News Lebanon

بعد مرور أسبوع على حلوله ضيفاً على برنامج "لهون وبس" الّذي يقدّمه الإعلامي هشام حداد عبر شاشتي LBCI وLDC، تفاجأ الممثل السوري باسم ياخور بتداول روّاد مواقع التواصل الإجتماعي لمقتطفٍ من لقائه تحت عنوان "باسم ياخور يسخر من أهالي حلب".

باسم ياخور، الّذي كان قد سرد في "لهون وبس" حادثة طريفة حصلت مع فريق تصوير مسلسله في حلب بعدما أصرّ أحد السكّان عدم الدخول إلى منزله معرقلاً التصوير، أوضح وجهة نظره في مقطع فيديو نشره عبر إنستغرام.

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في التفاصيل، شرح باسم ياخور أن الفيديو المتداول بكثافة لم يكن المقصد منه السخرية من أهالي حلب بل جاء في إطارٍ طريف. وأضاف "أنا لمّا حكيت هذه الحادثة، حكيتها بقلب أبيض ونية صافية وبالنهاية حلب غالية على قلبي مثلما اللاذقية مدينتي غالية على قلبي، مثلما أيضاً دمشق التي عشت فيها غالية على قلبي ومثلما أي مدينة سورية غالية على قلبي".

وختم "هذه الحادثة لا تُعمّم على الإطلاق وأهل حلب ليسوا بحاجة إلى شهادتي أو شهادة غيري لأن حلب هي أهل الجود والكرم والعزّ. وذكرت أن أجمل أيامي وذكرياتي كانت في حلب".