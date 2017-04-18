اسرائيل ترفض التفاوض مع المعتقلين الفلسطينيين

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اكد وزير الامن الداخلي الاسرائيلي جلعاد اردان في حديث مع اذاعة الجيش الاسرائيلي ان الدولة العبرية "لن تتفاوض" مع المعتقلين الفلسطينيين الذين يخوضون اضرابا جماعيا عن الطعام.واوضح البرغوثي في مقال رأي نشرته صحيفة نيويورك تايمز ان الاضراب يهدف الى "مقاومة الانتهاكات" التي ترتكبها مصلحة السجون الاسرائيلية ضد الاسرى الفلسطينيين.وردا على مقاله في الصحيفة الاميركية، قامت ادارة السجون بنقل البرغوثي من سجن هداريم شمال اسرائيل الى العزل في سجن اخر، بحسب الوزير اردان الذي اكد ان "الدعوة الى اضراب عن الطعام مخالفة لنظام" السجون.وكان اكثر من الف معتقل فلسطيني في السجون الاسرائيلية قد بدأوا صباح الاثنين اضرابا جماعيا عن الطعام بدعوة من القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي المحكوم بالسجن مدى الحياة.