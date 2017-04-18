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18 نيسان 2017
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المفتي دريان: علينا أن نتحمّل مسؤولياتنا لاستعادة الزمام وتعزيز قيم الحوار والتعايش والاعتدال والوسطية

المفتي دريان: علينا أن نتحمّل مسؤولياتنا لاستعادة الزمام وتعزيز قيم الحوار والتعايش والاعتدال والوسطية Lebanon, news ,lbci ,أخبار نتحمّل,علينا,دريان,المفتي,
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المفتي دريان: علينا أن نتحمّل مسؤولياتنا لاستعادة الزمام وتعزيز قيم الحوار والتعايش والاعتدال والوسطية
 
 
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