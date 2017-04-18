المفتي دريان: فليتعاونوا مع الحكومة ويبقوا خلافاتهم ضمن الاطر القانونية

مؤتمر بعنوان دور المؤسسات الدينية في الحوار

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LBCI News Lebanon

رفض مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان اتهام الاسلام بالارهاب ، مؤكد أن المسلمين في لبنان يقدرون حرية الرأي ويحترمون الآخر ويرفضون ان يوصف الاسلام بالتطرف .

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وقال المفتي دريان، في مؤتمر ،في دار الفتوى، بعنوان دور المؤسسات الدينية في الحوار :"الخطر يواجه أوطاننا وهو خطر لا يفيد في مواجهته التعلل باي عذر او الاكتفاء باي شكوى فالقتل المستشري في مجتمعاتنا لا يرضاه عقل ولا دين وفي الايام الاخيرة شهدنا حوادث هائلة في مصر وسوريا"، داعيا لعرض واقع الحال بطريقة نقدية كاشفة والتخطيط للبدائل المستقبلية.وشدد على ضرورة مساعدة رئيس الحكومة سعد الحريري في ما يقوم به لتعزيز وحدة الصف، معتبرا أن ما يحدث اليوم من نقاشات لايجاد قانون انتخاب جديد هو مسؤولية الجميع . وقال:" فليتعاونوا مع الحكومة ويبقوا خلافاتهم ضمن الاطر القانونية فالوفاق الوطني صمام امان اللبناني في وجه المخاطر".