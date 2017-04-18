صور سميرة توفيق من داخل المستشفى في أبو ظبي.. وإبنة شقيقتها توضح الأسباب

شاركت لينا رضوان، ابنة شقيقة الفنانة سميرة توفيق، متابعيها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك بصور للفنانة القديرة في المستشفى الاميركي في أبو ظبي.
وعلّقت لينا على صور الفنانة سميرة توفيق في المستشفى فكتبت "من بيروت إلى أبو ظبي مع خالتي القديرة سميرة توفيق بدعوة لها من الشيخة فاطمة بنت مبارك لدخول المستشفى الأميركي الحديث في أبو ظبي".
وتابعت لينا مُطمئنةً جمهور خالتها بالقول "تجنّد لها كل الأطباء والفحوصات شاملة... الحمدلله صحة الفنانة سميرة توفيق جيّدة لكنّ إصرار الأوفياء الكبار والشيخ محمد بن زايد كان أن تدخل كليفلاند الطبي الحديث للإطمئنان عليها".