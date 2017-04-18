كيف ردّت هيفا وهبي على نادين الراسي؟

بعدما وصفت الممثلة نادين الراسي الفنانة هيفا وهبي بأنها حالة فنيّة فريدة لا تتكرّر، ردّت الأخيرة في تصريحٍ لمجلة "سيدتي" شاكرةً الراسي على كلامها.

في التفاصيل، صرّحت الفنانة هيفا وهبي أنها تحب الممثلة نادين الراسي، وأضافت "موهبة نادين جميلة ويمكن ألا أتكرّر، لا أعلم".

وأوضحت هيفا أن كلّ فنان في حال أحبّه الجمهور ونجح بفضل محبّتهم لا يمكن أن يتكرّر، وتابعت "في حال تكرّر لا يكون بالطريقة الّتي حصلت معي. فمن الممكن أن يتمّ تقليدك ولكن لا أحد يمكنه أن يكون أنت، في النهاية أنا سعيدة بهذا الأمر".

وفي حين تواصل الفنانة هيفا وهبي تصوير أحداث مسلسلها الجديد "الحرباية" بدور "عسليّة" في الجيزة بمصر، كشفت أن ألبومها المقبل سيتضمّن 20 أغنية جديدة.

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