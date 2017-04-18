أخبار دولية
18 نيسان 2017
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استراليا تلغي تأشيرة العمال المهرة 457

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استراليا تلغي تأشيرة العمال المهرة 457
أعلن رئيس الوزراء الاسترالي ماكلوم تيرنبول عن الغاء تأشيرة العمال المهرة 457 واعطاء الأولوية للعمال الأستراليين في الحصول على وظائف معينة.

وقال تيرنبول ان الحكومة الاسترالية ستلغي تأشيرة 457 للعمال، معلنًا أنه سيتم استبدال هذه التاشيرة بتأشيرتين موقتتين ستُعلن تفاصيلها لاحقًا.

وقال ان هذه الخطوة تسعى لمساعدة الأستراليين على الحصول على الوظائف التي يشغلها الوافدون بموجب هذه التاشيرة بسبب شعور أرباب العمل أنه من الأسهل عليهم توظيف العمال الأجانب بدلاً من الاستراليين.
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وقال تيرنبول ان لائحة الوظائف التي يشغلها الوافدون ستتقلص، وسيتم الغاء أكثر من 200 وظيفة.
كما ستتطلب التأشيرات الجديدة سنتين خبرة ومستوى أعلى من اللغة الانكليزية وسجل شرطة، وتحقق جنائي، واختبار سوق العمل الإلزامي.
 

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