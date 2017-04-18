استراليا تلغي تأشيرة العمال المهرة 457

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أعلن رئيس الوزراء الاسترالي ماكلوم تيرنبول عن الغاء تأشيرة العمال المهرة 457 واعطاء الأولوية للعمال الأستراليين في الحصول على وظائف معينة.وقال تيرنبول ان الحكومة الاسترالية ستلغي تأشيرة 457 للعمال، معلنًا أنه سيتم استبدال هذه التاشيرة بتأشيرتين موقتتين ستُعلن تفاصيلها لاحقًا.وقال ان هذه الخطوة تسعى لمساعدة الأستراليين على الحصول على الوظائف التي يشغلها الوافدون بموجب هذه التاشيرة بسبب شعور أرباب العمل أنه من الأسهل عليهم توظيف العمال الأجانب بدلاً من الاستراليين.وقال تيرنبول ان لائحة الوظائف التي يشغلها الوافدون ستتقلص، وسيتم الغاء أكثر من 200 وظيفة.