بعد مرور 4 أشهر.. نوال الزغبي تحوّل توقعاتنا إلى حقيقة

هذا ما سألناه لنوال الزغبي قبل 4 أشهر

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LBCI News Lebanon

بات من المؤكّد تعاقد المنتج جمال سنان مع الفنانة نوال الزغبي لغناء تتر مسلسل "كراميل" في شهر رمضان المقبل، وذلك بالتعاون مع الشاعر والملحن صلاح الكردي والموزع مارك عبد النور.

وكانت كاميرا موقع الـ LBCI قد رصدت النجمة الذهبية نوال الزغبي على السجادة الحمراء الخاصة بإطلاق فيلم "ولعانة" للممثلة ماغي بو غصن في كانون الأول المنصرم، وتساءلنا حينها "هل ستُغني نوال شارة مسلسل جديد لماغي من إنتاج إيغل فيلمز؟"

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وأجابت نوال آنذاك "أنا ما بفكّر بهالأمور لأنو يللي بيجمعني بماغي بو غصن أهم من أغنية وعمل فني".

ويُذكر أن مسلسل "كراميل" هو من بطولة ماغي بو غصن وظافر عابدين وكارمن لبس وطلال الجردي وجيسي عبدو، وكتابة مازن طه، وإخراج إيلي ف. حبيب.