ما جديد موضوع الاوتوسترادات؟

اجتماع للجنة الأشغال العامة والنقل برئاسة قباني

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LBCI News Lebanon

أوضح رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النائب محمد قباني بعد اجتماع اللجنة "أن جلسة الأشغال اليوم كانت لتأكيد أن تعليق الهيئة العامة للمجلس لا يؤثر على عمل اللجان، فالهيئة تنعقد واللجان تجتمع".

ولفت الى انه تم البحث في موضوع الاوتوسترادات وناقشوا مع المسؤولين ومجلس الانماء والاعمار في موضوع الاوتوسترادات من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب.

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بالنسبة للاوتوستراد الساحلي من الشمال وبطول 15 كلم، قال قباني "تم تلزيم الأوتوستراد، وهناك 11 شركة شاركت في المناقصة مما يعني أن المنافسة موجودة". وبالنسبة للاوتوستراد من القلمون وحتى طبرجا ومن خلدة حتى الجية، أضاف "يجب معالجة الطرق الجانبية لأن عدم المعالجة يهدد الاوتوستراد".

وبالنسبة للاوتوستراد من بيروت حتى الحدود السورية (الاوتوستراد العربي) من المصنع حتى شتورا، لفت الى وجود مخالفات، قائلا "اصحاب الاملاك قبضوا بدل الاستملاك ولم يتم الاخلاء، وعلى الدولة أن تنفذ الاخلاء"، ومن جسر النملية إلى المديرج الاوتوستراد، تم تلزيمه ورصدت الاموال بموجب القانون رقم 246، ولكن الاموال غير متوفرة.ومن صوفر حتى الحدث هناك خلاف مع البلديات ندعو لمعالجتها".

وأوصت اللجنة بضرورة الإسراع بالاوتوستراد الدائري والطريق السريع من جل الديب لما بعد جونية، كما أوصت بالخط السريع وايصاله إلى طريق المتن المسمى اوتوستراد اميل لحود.كذلك أوصت اللجنة بأن يتبنى مجلس الوزراء توصياتها بخصوص جسر جل الديب واعتماد خيار ال 2L الأقل كلفة والأقل ضررا بالمواطنين".