مقتل 20 مدنيا في غارات للتحالف الدولي على شرق سوريا

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قتل 20 مدنيا على الاقل بينهم 6 اطفال في الساعات الـ24 الاخيرة جراء غارات للتحالف الدولي بقيادة واشنطن على مناطق تحت سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية في شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان الثلاثاء.وفي شمال غربي سوريا، قتل 10 مدنيين أيضاً بينهم 9 اطفال الثلاثاء جراء غارات قال المرصد ان طائرات يرجح انها روسية نفذتها على بلدة تحت سيطرة فصائل مقاتلة واسلامية.وأحصى المرصد مقتل "13 مدنياً بينهم خمسة اطفال ليل الاثنين جراء غارات للتحالف الدولي على مدينة البوكمال الواقعة على الحدود السورية العراقية" في الريف الشرقي لدير الزور، وتسبب القصف ايضا "بمقتل ثلاثة عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية من الجنسية العراقية"، بحسب المرصد.وشنت طائرات التحالف غارات على مناطق اخرى الاثنين استهدفت احداها قرية الحسينية في الريف الغربي لدير الزور، وتسببت بمقتل "سبعة مدنيين بينهم طفل" وفق المرصد.ويسيطر تنظيم الدولة الاسلامية منذ العام 2014 على كامل محافظة دير الزور النفطية باستثناء اجزاء من المدينة، مركز المحافظة، والمطار العسكري بقربها.