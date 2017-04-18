كيف تتخلّصين من الشعر الباهت والمجعّد بطريقة سهلة وسريعة؟

تُعاني الكثير من السيدات من تقصّف الشعر وفقدان لمعانه وذلك بسبب عوامل عدة من بينها الأحوال الجويّة وتصفيفه بشكل دائم.
ولاسترجاع لمعان الشعر وحيويته، كل ما عليك فعله هو استخدام الزيوت الخاصة للشعر.
وتحتوي هذه الزيوت على نسبةٍ عاليةٍ من الأحماض الدهنيّة التي تُساعد على التخلّص من التقصّف والتشابك كما تعطي للشعر ترطيبًا ولمعانًا.
ويجب استخدام هذه الزيوت حوالي مرتين في الأسبوع وذلك عبر وضع قطرات على اليد قبل تمريرها بين خصلات الشعر.
كذلك، يمكنك نقع شعرك بالزيت عبر وضعه على الشعر ولف الرأس بمنشفة دافئة لمدة 30 دقيقة قبل غسل الشعر.