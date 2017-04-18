بالتفاصيل - حقيقة منع وفد البطريركية اللاتينية من الدخول الى لبنان

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أوضحت مصادر الأمن العام للـLBCI في مطار "رفيق الحريري الدولي" أن عناصره منعت دخول 4 أشخاص من ضمن وفد البطريركية اللاتينية الى لبنان، لحيازتهم مستندات اسرائيلية.وبحسب المصادر، وبعدما منع الأمن العام دخول الأشخاص الـ4، قرر الوفد التضامن معهم رافضا إكمال رحلته الى لبنان.ونفى الأب جوني أبو خليل، عبر صفحته على فايسبوك، ما أعلنه الامن العام مشيرا الى أن "بحيازة الوفد بأكمله جواز سفر فلسطيني والذين سمح لهم بدخول الاراضي اللبنانية هم ١٠ أشخاص من أصل ٤٨".وكان الأب جوني قد نشر سابقا عبر صفحته على فايسبوك، تعليقا جاء فيه : "وفد البطريركية اللاتينية القادم من الطيبة رحلة حج الى لبنان يمنع من الدخول... واحتقار واذلال لا شبيه له. والقرار ان نعود في طائرة الصباح الى الاْردن".ويرأس الأب أبو خليل الرحلة الثانية والتي تضم أكثر من 50 زائراً، بعدما سبقها الوفد الأول بعد ظهر أمس آتياً من الأردن في رحلة حجّ.