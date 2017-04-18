كيم كارداشيان تنشر صورة نادرة لعائلتها في عيد الفصح

احتفلت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان بعيد الفصح المجيد من خلال جمع عدد من الأصدقاء وأفراد العائلة على طاولة الغداء في منزلها.
ونشرت كيم صورة لعائلتها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي انستغرام ظهرت فيها إلى جانب زوجها المغني كانييه ويست وطفليهما نورث (3 سنوات) و ساينت (16 شهرًا).
كذلك، نشرت كيم صورًا أخرى لويست وهو يتنكّر بزي أرنب إلى جانب المغني جون ليجند ويستمتعان مع الأطفال.
Easter 2017
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Dadye 🐰🤣🐰
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🐰
A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on