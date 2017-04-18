كيم كارداشيان تنشر صورة نادرة لعائلتها في عيد الفصح

كيم كارداشيان تنشر صورة لعائلتها خلال الإحتفال بعيد الفصح

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LBCI News Lebanon

احتفلت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان بعيد الفصح المجيد من خلال جمع عدد من الأصدقاء وأفراد العائلة على طاولة الغداء في منزلها.



ونشرت كيم صورة لعائلتها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي انستغرام ظهرت فيها إلى جانب زوجها المغني كانييه ويست وطفليهما نورث (3 سنوات) و ساينت (16 شهرًا).

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كذلك، نشرت كيم صورًا أخرى لويست وهو يتنكّر بزي أرنب إلى جانب المغني جون ليجند ويستمتعان مع الأطفال.

Easter 2017 A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Apr 16, 2017 at 7:24pm PDT

Dadye 🐰🤣🐰 A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Apr 16, 2017 at 7:15pm PDT