حاصباني من السراي: للاستفادة من الوقت المعطى للوصول الى قانون جديد

حاصباني التقى الحريري في السراي

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LBCI News Lebanon

عرض وزير الصحة غسان حاصباني مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري التحضيرات للزيارة التي سيقوم بها غدا لواشنطن للاجتماع مع المسؤولين في البنك الدولي من أجل استكمال المفاوضات المتعلقة بالمساعدات التي يمكن ان يقدمها البنك للبنان.

كما جرى عرض لأوضاع الساعة ومنها ملف النفايات وعمل اللجنة الوزارية التي كانت مخصصة لذلك، وتطرق الحريري وحاصباني الى قانون الانتخاب، إذ قال وزير الصحة "قانون الانتخابات هو أولوية، وتداولنا بعض الافكار والصيغ المتعلقة به، والتي قد توصلنا الى حلول ايجابية في اقرب فرصة ممكنة، والعمل يجري بشكل حثيث للوصول الى نتيجة سريعة وعلينا الاستفادة من الوقت المعطى للحكومة من اجل الوصول الى مشروع قانون".

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وحول انعقاد جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع، قال حاصباني "حتى الساعة لم تتم دعوة المجلس الى الانعقاد، والعمل هو الآن تحضيري من اجل ان تكون الجلسة المقبلة مثمرة، ولكن لا بد من تفعيل وتسريع عمل مجلس الوزراء كما فعلناه في ملف الموازنة، لكي يتم الاتفاق على قانون للانتخاب يحال على مجلس النواب في اسرع وقت ممكن".

وشدد حاصباني خلال اللقاء الحرص على العمل في ملف الكهرباء بأقصى درجات الشفافية والعلمية، مضيفا "قرار مجلس الوزراء كان أن يعود الملف بكل مراحله الى المجلس لكي نتأكد من عدم وجود أي خلل في الاجراءات، ونحن نعول على صدقية وزير الطاقة ووزارة الطاقة وقدراتهما".