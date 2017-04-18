بالفيديو: "تعا بَوْرِد بقلبي"... هدية من نجوى كرم إلى شقيقها الراحل

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نشرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم عبر قناتها الرسميّة على موقع يوتيوب شريط فيديو لأغنيتها الجديدة "تعا بَوْرِد بقلبي" التي أهدتها الى شقيقها الراحل، والتي كان من المعلوم أنها ستعلن عنها في سياق الحلقة الأولى من عروض Arab Got Talent المباشرة السبت الفائت.والملفت هو أن نجوى كانت قد افتتحت أول حلقة مباشرة خاصة بالتصفيات نصف النهائية من البرنامج بدموعها وقد وجهت تحية خاصة لشقيقها الراحل، وشكرت محطة MBC التي اتخذت قراراً بتأجيل عرض الحلقة الأولى من البرنامج بعد هذا المصاب الأليم.توازياً، يذكر أن نجوى كانت قد نشرت قسماً من الأغنية على حسابها الشخصي على انستغرام، وعلّقت قائلة:" بشكر كل الناس وبشكرال mbcومسؤولينها على تأجيل هالبرنامج الكبير مراعاة لشعوري.بهالليلة بقدّملكن بدل دمعتي فرحة عيد الفصح بعد ما هو وأنا: شقينا سوا فرحنا سوا بنينا سوا هالعزّبس بكيتك وحدي بلاكتيبقى الحب وحدو مشترك،مني إلك بإمضاء ابنك".أغنية "تعا بَوْرِد بقلبي" من كلمات نجوى كرم ألحان جوزيف جحا وتوزيع طارق عاكف.