صيحة حواجب "الريشة" تجتاح الإنترنت...هل ستعتمدينها؟

صيحة حواجب "الريشة" تجتاح الإنترنت

Lebanon, news ,lbci ,أخبار إنستغرام, حواجب الريشة, حواجب,صيحة,صيحة حواجب "الريشة" تجتاح الإنترنت

LBCI News Lebanon

انتشرت أخيراً على مواقع التواصل الإجتماعي صيحة جديدة خاصة بالحواجب.

وحواجب "الريشة" هي صيحة الحواجب الأكثر رواجًا حاليًا وتتمثّل بجعل الحاجبين شبيهين للريشة.

وللحصول على حواجب الريشة، كل ما عليك فعله هو التخلّص من الشعر في وسط الحاجب لجعله منفصلا.

ويمشّط شعر القسم الأول إلى الأعلى في حين تمشط شعرات النصف الثاني إلى الأسفل.

الإعلان

ولم تحظ هذه الصيحة على استحسان الشابات والسيدات اللواتي وصفنها بالغريبة.

وكانت خبيرة التجميل الفنلندية ستيلا سيرونين من أطلقت هذه الصيحة وذلك عبر صورة نشرتها على حسابها على موقع إنستغرام.

​