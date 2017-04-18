50 ألف دولار مكافأة مقابل معلومات عن هذا السفاح

جريمة مروّعة... إليكم تفاصيلها!

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LBCI News Lebanon

أعلنت سلطات مدينة كليفلاند في ولاية أوهايو الأميركية أنّها ستمنح أي شخص يزوّدها بمعلومات عن مرتكب جريمة قتل مكافأة وقدرها 50 ألف دولار أميركي.

وبدأت الشرطة بتكثيف بحثها عن ستيف ستيفنس، الرجل الذي يبلغ من العمر 37 عامًا والذي نفذ جريمة عشوائيّة عندما أقدم يوم الأحد على قتل رجل مسن لا يعرفه وصوّر جريمته المروّعة ونشرها عبر البث المباشر الخاص بموقع فيسبوك.

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وطلبت الشرطة من سكّان ولايات بنسلفانيا ونيويورك وإنديانا وميشيغان أن يكونوا حذرين.

ولم يتوقف الضباط عن البحث عن القاتل، لكن من دون جدوى.

ونقلت قناة "Fox News" التلفزيونية عن رئيس شرطة كليفلاند، كالفن ويليامز، قوله: "نحن لا نعرف أي شيء عن مكان المجرم".

وأضاف أنّ "الجميع يبحثون عن ستيف". وطالب وليامز ورئيس بلدية المدينة فرانك جاكسون من ستيفنس تسليم نفسه.

وذكرت الشرطة أن ستيفنس استخدم خدمة فيسبوك لايف لبث جريمة قتل الرجل.