كتلة المستقبل: للتأكيد على قانون يدفع باتجاه تعزيز الوحدة الوطنية

أملت كتلة المستقبل في أن يفسح تأجيل انعقاد مجلس النواب لمدة شهر المجال إلى إنتاج قانون جديد للانتخاب.

وجددت الكتلة بعد اجتماعها الاسبوعي في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة التأكيد على رفضها ما قد يؤدي إلى إيصال لبنان إلى حالة الفراغ المؤسساتي، وشددت على اهمية العمل للتوصل إلى صيغة وطنية لقانون انتخاب جديد يستند الى القواعد الاساسية التي قام عليها واستند إليها اتفاق الطائف، اي التأكيد على قانون يدفع باتجاه تعزيز الوحدة الوطنية اللبنانية ويحترم العيش المشترك الاسلامي المسيحي ويحرص على اعتماد الصيغ والأساليب التي تجمع اللبنانيين وتعزز من تلاحمهم وانصهارهم مع بعضهم بعضاً، ويتجنب الانزلاق نحو طروح وصيغ تعيد البلاد الى الوراء وتزيد من حدة الاحتقان وتدعو إلى الفصل والانقسام الطائفي والمذهبي البغيض الذي يدمر لبنان ويضرب سر تفرده وريادته وبكونه رسالة لأهله وكذلك في المنطقة والعالم.