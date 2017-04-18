فيديو من داخل حضانة للأطفال أغضب والدة كانت تُشاهد كاميرات المراقبة!

انتشر مقطع فيديو بكثافة على مواقع التواصل الإجتماعي ظهرت فيه عاملة في دار لحضانة الأطفال في مدينة دالاس الأميركية "تعنّف الأطفال" لكي يناموا.



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وكانت والدة أحد الأطفال تشاهد كاميرات المراقبة الموجودة داخل الحضانة عبر الإنترنت عندما رصدت أن الموظفة "جازمين توريس" تعامل الأطفال بطريقة سيئة.



وكانت توريس تحمل الأطفال قبل أن تدفعهم على السجادة المخصّصة للنوم وذلك لتجبرهم على أخذ القيلولة.



وأصدرت الشرطة الأميركية قرارًا بتوقيف توريس بتهمة تعريض الأطفال للخطر، وقال أحد العناصر في مقابلة له إنه من غير المسموح أن تتمّ معاملة الأطفال بهذه الطريقة.



وحظي الفيديو على أكثر من 400 ألف مشاهدة على موقع فايسبوك فقط.