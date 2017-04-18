من بعد ما طار مشروع قانون باسيل الانتخابي، لهلق ما في دعوة لاجتماع لا لمجلس الوزراء ولا للجنة الوزارية المكلفة متابعة الموضوع. شاركونا آراءكم على #باي_باي_قانون