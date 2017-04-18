بعدما أغرته بالكحول... معلّمة تستغلّ تلميذها بأفظع الطرق!

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تواجه معلمة عقوبة السجن بعدما مارست الجنس مع تلميذها داخل منزلها، وذلك حين قام زوجها بحثّه على شرب الكحول في الليلة السابقة.وقد اعترفت المعلمة جيسيكا ستورر، 28 عاماً، بأنها مارست الجنس مع التلميذ البالغ من العمر 18 عاماً بعدما قام زوجها ديريك، 33 عاماً، بتزويده هو وآخرين بالكحول. ولفتت المعلمة خلال جلسة الاستماع الى أن التلميذ لم يكن في حالة سكر. إلا أن المدعية العامة ليلى شون قالت إن الصبي اعترف بأنه كان تحت تأثير الكحول.ويذكر أن هذه المعلمة التقت بالطالب بينما حلّت كمعلمة بديلة في مدرسة في أوهايو، كما يمكن أن تواجه ما يصل إلى خمس سنوات من السجن بسبب فعلتها هذه في تشرين الثاني الفائت.