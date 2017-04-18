بالفيديو: سيدة في "ورطة" غريبة... علقت يدها في المرحاض!

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بذل رجال الإطفاء جهوداً كبيرة لمساعدة سيدة علقت يدها في كرسي المرحاض.وفي التفاصيل، انتقلت السيدة غراسي هندرسون منذ فترة قصيرة الى منزلها الجديد في هيوستن- الولايات المتحدة الأميركية، وكانت بحاجة إلى معالجة انسداد الأنابيب في المرحاض.لكنّ السيّدة أجبرت على استخدام يدها لإنجاز هذه المهمة لأنها لم تكن تملك المكبس الغطاس المخصص للشفط، إلا أن المشكلة قد تفاقمت بعدما علقت ساعتها في حوض المرحاض، ما تسبب بأن تبقى يدها عالقة بداخلها، فما كان بغرايسي إلا أن اتّصلت برجال الإطفاء لطلب المساعدة منهم، وقد تمكّنوا في النهاية من إنقاذها.ويذكر أن فيديو الحادثة انتشر بشكل كبير على الانترنت وحظي بآلاف المشاهدات.اليكم الشريط: