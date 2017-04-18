ماذا يحصل لجسم المرأة أثناء القيلولة؟

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يحتاج جسم الإنسان بشكلٍ عام والمرأة بشكلٍ خاص إلى قسطٍ من الراحة بعد الجهد والتعب خلال اليوم.واتخاذ قيلولة لمدّة 20 أو 30 دقيقة في اليوم له فوائد صحيّة كبيرة جداً على أجساد النساء وعقولهنّ. فما هي فوائد القيلولة؟-تقليل الرغبة الشديد في تناول الطعام: تشعر المرأة برغبةٍ شديدة لتناول الطعام كي تحصل على كميّةٍ كافيةٍ من الطاقة، إلا أن اتخاذ قيلولة قصيرة قد يكون البديل الصحي لتناول الطعام.-تقليل مستوى الإجهاد: عندما يكون الإنسان بحاجةٍ إلى الراحة والنوم، يقوم جسمه بإنتاج المزيد من هرمون الكورتيزول، الذي يُؤثّر على زيادة مستوى الإجهاد. وبالتالي فإنّ اتخاذ قيلولة كفيل بتقليل مستوى الإجهاد.-صحّة القلب: من المعروف أنّ قلة النوم هي واحدة من العوامل الرئيسية للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، إلا أنّ دراسة أجرتها جامعة هارفارد أظهرت أنه بالإمكان تقليل هذه المخاطر من خلال اتخاذ قيلولة قصيرة للتعويض عن بعض ساعات النوم.