باسيل: لن نتراجع تحت اي ضغط

وهذا ما قاله عن خطة الكهرباء والتنقيب عن النفط

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LBCI News Lebanon

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طالب وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بتمثيل كل المكونات الحزبية والطائفية، لافتا الى أن القانون النسبي هو الامثل، والقانون الارثوذكسي قائم على النسبية، وقال "نحن رفعنا 3 لاءات لا للستين، لا للفراغ، ولا للتمديد".وأشار باسيل بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح، الى أنه لا يريد أن يترك حجة أو وسيلة، ويريد كشف كل النوايا كي يعرف إذا كان ما يفعله يستهدف أحدا.وأكد "لقد قدمنا طرحا رفضه فريق 8 آذار لا يضمن وصول أفرقاء من 8 آذار، ثم قدمنا قانونا آخر رفضه المستقبل، وقدمنا طرحا ثالثا تم رفضه أيضا. وفي اليومين الأخيرين، عاد الحديث عن القانون التأهيلي".أما عن خطة الكهرباء والتنقيب عن النفط، كشف باسيل "هناك من يريد ايقاف هذه الخطة واليوم يحصل الأمر نفسه مع قانون الانتخاب، لكن نحن لن نتراجع تحت اي ضغط".