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18 نيسان 2017
18/04/2017 10:36:04
باسيل: نتعرض لعملية تشويه لصورتنا والميثاقية في المعركة الرئاسية غير منفصلة عن الميثاقية في الانتخابات النيابية وعلى النائب الذي يمثل اللبنانيين ان يكون قويا في بيئته
باسيل: نتعرض لعملية تشويه لصورتنا والميثاقية في المعركة الرئاسية غير منفصلة عن الميثاقية في الانتخابات النيابية وعلى النائب الذي يمثل اللبنانيين ان يكون قويا في بيئته
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