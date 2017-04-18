باسيل: نتعرض لعملية تشويه لصورتنا والميثاقية في المعركة الرئاسية غير منفصلة عن الميثاقية في الانتخابات النيابية وعلى النائب الذي يمثل اللبنانيين ان يكون قويا في بيئته