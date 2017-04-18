بعد انفصالهما... رسالة مؤثرة من القطري وسام المانع إلى زوجته جانيت جاكسون

كلمات مؤثرة من وسام المانع لزوجته جانيت جاكسون...

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LBCI News Lebanon

بعد مرور أسبوعٍ فقط على انتشار خبر انفصال المغنيّة الأميركيّة جانيت جاكسون عن رجل الأعمال القطري وسام المانع، نشر الأخير صورة بالأسود والأبيض تجمعه بزوجته مرفقة برسالةٍ مؤثرة جدًا.

وعلّق المانع على الصورة بكلماتٍ مؤثرة قال فيها: "إلى أجمل إنسانة في العالم، شكرًا لك على حبك الكبير، ودعمك الدائم، وعلى كونك أعز أصدقائي. أحبك كثيرًا، وإن شاء الله سنكون سويًا في الخير إلى الأبد".

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وذكر مصدر مقرب من عائلة جاكسون أنّ المغنية الشهيرة تعيش مع طفلها عيسى حياة جيدة على الرغم من انفصالها عن زوجها.

وأشارت المصادر أنّ السبب وراء انفصال الثنائي هو المعتقدات الدينيّة والثقافية.