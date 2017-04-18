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18 نيسان 2017
18/04/2017 10:43:56
باسيل: نريد العلمنة والدولة المدنية وشرطها الذهاب الى مجلس شيوخ وممارسة للمداورة في الادارات واقرار قوانين مدنية بالكامل للأحوال الشخصية
باسيل: نريد العلمنة والدولة المدنية وشرطها الذهاب الى مجلس شيوخ وممارسة للمداورة في الادارات واقرار قوانين مدنية بالكامل للأحوال الشخصية
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LBCI News Lebanon
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