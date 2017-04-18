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18 نيسان 2017
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باسيل: نريد العلمنة والدولة المدنية وشرطها الذهاب الى مجلس شيوخ وممارسة للمداورة في الادارات واقرار قوانين مدنية بالكامل للأحوال الشخصية

باسيل: نريد العلمنة والدولة المدنية وشرطها الذهاب الى مجلس شيوخ وممارسة للمداورة في الادارات واقرار قوانين مدنية بالكامل للأحوال الشخصية Lebanon, news ,lbci ,أخبار المدنية,والدولة,العلمنة,نريد,باسيل,
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باسيل: نريد العلمنة والدولة المدنية وشرطها الذهاب الى مجلس شيوخ وممارسة للمداورة في الادارات واقرار قوانين مدنية بالكامل للأحوال الشخصية
 
 
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