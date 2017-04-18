بالفيديو: عائلة تعيش لحظات من الرعب... تعرّضت لهجوم "غريب"!

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عاشت عائلة من ولاية كارولينا الجنوبية لحظات من الخوف بعدما اكتشفت أنّ تمساحاً طوله حوالي 6 أمتار قد اقتحم شرفة المنزل.وقد اختبأ كل من ستيف وسوزي بولستون وابنهما البالغ من العمر 16 عاماً في غرفة النوم الرئيسية في المنزل لحين توقّف صوت الضجيج في الخارج، ظنًّا منهم في البداية أنّ لصًّا قد اقتحم منزلهم، لكن عندما ألقى الابن نظرة الى الشرفة رصد الحيوان الضخم بين الأثاث.وتقول العائلة إن التمساح تسلّق سلماً طوله حوالي 12 متراً ليصل الى الشرفة.وقد كان التمساح عدائياً للغاية، فما كان من العائلة الا أن اتصلت بشركة محلية لمراقبة الحيوانات وطلبت منها الحضور لحل الوضع.اليكم الفيديو: