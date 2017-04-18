العنب... فوائده الصحيّة ستذهلكم!

فوائد مذهلة للعنب... تعرّفوا إليها!

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LBCI News Lebanon

العنب ثمر ناعم القشرة، ينمو على شجرة خشبية (شجرة العنب). ويتفاوت لون ثمار العنب بحسب أصنافها وتكون ألوانها إما سوداء أو حمراء أو بنفسجية أو خضراء.

وأظهرت دراسات عدّة أنّ استهلاك الأغذية النباتيّة كالعنب بكميّات كبيرة له فوائد صحيّة مهمة، سنعدّد بعضًا منها:

1- يخفف العنب من خطر الإصابة بمرض السرطان

يحتوي العنب على مضاد أكسدة قويّ يُعرف باسم البوليفينول ويُساهم في مكافحة الكثير من أنواع السرطان، بما فيها سرطان القولون والبروستات والمريء والرئة والفم والبلعوم والبنكرياس وسرطانات بطانة الرحم.

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2- يخفف من خطر الإصابة بأمراض القلب

تعتبر مادة الكيرسيتين الموجودة في العنب من مضادات الالتهاب الطبيعية، وتساهم في الحدّ من مشاكل الدورة الدموية وأمراض القلب وخطر الإصابة بتصلب الشرايين. هذا وتؤدي الألياف الغذائية الموجودة في العنب الأحمر الى تقليل مستويات الكولسترول والبروتين الدهني المنخفض الكثافة (LDL).

3- مكافحة الإمساك

يساعد تناول الأطعمة الغنيّة بالماء كالعنب والبطيخ على تليين البراز وتنظيم حركة الأمعاء وعملها، وبالتالي يكافح الإمساك.

4- مكافحة حب الشباب

وجدت نتائج دراسة نشرت في مجلة "Dermatology and Therapy" أن مركب ريسفيراترول الموجود في العنب الأحمر والنبيذ الأحمر، يمكن أن يكون علاجًا فعالًا لمشكلة حب الشباب.