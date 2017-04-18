ما حقيقة زواج عمرو دياب من دينا الشربيني؟

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Manhattan NYC🗽 A post shared by Jana (@janadiab_) on Apr 16, 2017 at 12:43pm PDT

انتشرت في الآونة الأخيرة الكثير من الأخبار والشائعات عن زواج النجم المصري عمرو دياب من الممثلة دينا الشربيني. وآخر هذه الأخبار، سفر دياب وشربيني سوياً إلى دبي!وفي المقابل، قيل إنّ مصادر من مطار القاهرة الدولي أكدت مغادرة دياب والشربيني مع ابنته نور إلى دبي، فيما ابنته جنا في مانهاتن بالولايات المتحدة الأميركية بحسب صورة نشرتها هذه الأخيرة عبر انستغرام.وقد أثار هذا الخبر ردود فعل كثيرة بين رواد الانترنت كما اعتبر البعض أنّ ذلك يؤكد خبر زواج عمرو من دينا.