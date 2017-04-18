لماذا أغلب مقاعد السينما حمراء؟

لا بدّ من أنّكم لاحظتم أنّ معظم المقاعد في صالات السينما لونها أحمر، لكن هل سألتم أنفسكم يومًا ما السبب وراء ذلك؟

على الرغم من أنّها ليست قاعدة عامة، يسود اللّون الأحمر على دور السينما. ويعود ذلك إلى القرن التاسع عشر، أي قبل ظهور السينما. وقد اشتهر هذا القرن بانتشار واسع للمسارح. وفي تلك الحقبة، كانت المقاعد تكتسي حلّة حمراء. وكان اللون الأحمر بمثابة تقليد يرمز إلى عالم المسرح بصفة عامة وليس فقط من باب التجانس مع لون الستائر الحمراء.

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وارتبط هذا اللّون أيضًا ارتباطًا وثيقًا بعواطف الممثلين على المسرح وصفاء روحهم وشغفهم.

هذا ويعدّ اللّون الأحمر رمزًا وعلامة ثقافيّة. فهو يرمز إلى الشغف والترف وأحيانًا إلى خفة الظل.