بالفيديو: وفاة مشجع كرة قدم أرجنتيني بعد رميه من المدرجات!

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توفي مشجع فريق كرة القدم الأرجنتيني أتلتيك بلغرانو بعدما تمّ رميه من قبل مشجعين آخرين من على مدرج ملعب ماريو كمبس.يُشار إلى أنّ الحادثة جرت خلال مباراة بين فريقي تاييريس وأتلتيك بلغرانو.وقد أعلن نادي أتلتيك بلغرانو في بيان نُشر عبر فيسبوك إنّه يأسف بشدة لمقتل ايمانويل بالبو البالغ من العمر 26 عاماً.أمّا والد الشاب الذي توفي، فقد قال إنّ هذه الجريمة كالإعدام بخاصةٍ وأنّ قاتل إيمانويل كان قد قتل شقيقه أوغوستان بالبو عام 2012 في حادث سير.وفي الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الشاب إيمانويل وهو متدلٍ عن المدرج بعد تعرضه لضرب مبرح سبب له تلفاً في الدماغ.إليكم الفيديو: