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18 نيسان 2017
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بالصور: ظنّت أنها تُعاني من انتفاخٍ في بطنها... ماذا اكتشفت هذه السيدة لاحقاً؟

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بالصور: ظنّت أنها تُعاني من انتفاخٍ في بطنها... ماذا اكتشفت هذه السيدة لاحقاً؟

أصيبت سيدة بصدمةٍ كبيرة عندما اكتشفت أنها حامل في الشهر السابع، بعدما عانت من انتفاخ في البطن والذي ظنّت بداية أنه نتيجة اتباعها لنظام غذائي يرتكز على الخضراوات بهدف خسارة الوزن.

 ويذكر أن نيكول روبلز هيوسون، 36 عاماً من انكلترا، بدأت باتباع هذا النظام الغذائي في تشرين الأول من العام 2016 بهدف خسارة حوالي 19 كيلوغراماً.
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ومع حلول شهر كانون الثاني، فقدت السيدة، وهي أم لـ5 أولاد، بعض الوزن في مناطق معينة من جسمها، الذراعين والساقين والوجه، إلا أنها لاحظت وجود انتفاخ في بطنها.

وفي شهر شباط، نصحتها إحدى صديقاتها بأن تقوم باختبار الحمل، إلا أنها أصيبت بالصدمة لأنها اكتشفت أنها حامل.

ويذكر أن نيكول وضعت مولودها الجديد أندريس بعد شهر في مستشفى  Norfolk and Norwich  الجامعي،  قبل موعد الولادة بتسعة أسابيع.

Andres was a surprise, but Nicola says she feels blessed by the arrival of her fifth child 
According to Nicola, the arrival of Andres feels like a soap opera, not real life
Born nine weeks early, weighing just 2lb 7oz, Andres was taken straight to the neonatal intensive care unit
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